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Торжества ко Дню Независимости начались с минуты молчания по погибшим героям

Торжества ко Дню Независимости начались с минуты молчания по погибшим героям

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский объявил на Майдане Независимости минуту молчания в память о погибших героях, сообщает корреспондент УНН.

После короткого обращений к украинцам с Аллеи Героев Небесной Сотни глава государства объявил минуту молчания.

"Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее, ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим", - сказал Зеленский.

После минуты молчания прозвучали удары 100 колоколов, которые также подхватили все города Украины. Эти колокола символизируют сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.

Президентская чета возложила цветы к памятному кресту погибшим.

Источник: УНН
Теги: День Независимости
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