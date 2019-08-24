Утро Президента начинается с смс от Генерального штаба ВСУ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его утро начинается с смс сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает корреспондент УНН.

"Дорогие украинцы, вы знаете каждое мое утро начинается с смс сообщения. Скажу откровенно, это смс от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов 7, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым - это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль", - сказал Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский перед началом праздничных мероприятий ко Дню Независимости Украины, вместе с женой Еленой, вышел на улицу Институтскую, а именно на Аллею Героев Небесной Сотни и оттуда обратился к украинцам.