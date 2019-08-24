Президент наградил иностранцев государственными наградами

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал Указ о награждении государственными наградами Украины иностранных граждан, среди которых и зарубежные украинцы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Указ №622/2019.

"О награждении государственными наградами Украины граждан иностранных государств

За весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную общественную деятельность постановляю:

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого II степени

Томмессена Олемика - Президента Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени

Рта Шандора - почетного Генерального консула Украины в Венгрии

Наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени

Бонна Франца-Ксаверия (посмертно) - руководителя дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах

Грод Павла - президента Всемирного конгресса украинский, Канада

Чолия Евгения Ярославовича - президента Всемирного конгресса украинский в 2008 - 2018 годах, Канада

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Антонива Мика депутата Национальной ассамблеи Уэльса, Великобритания

Бешигу Рикарду Мануепя да Силву Монтейру - депутата Ассамблеи Республики Португалия, председателя группы дружбы "Украина-Португалия"

БУГАС Герасимос-Николаоса - генеральный секретарь Греко-Украинской Палаты, Греческая Республика

Виттингдейл Джона Флесби Лоуренса - депутата парламента, председателя многопартийной парламентской группы по связям с Украиной в парламенте Великобритании

Горовский Витольда - почетного консула Украины в Познань, Республика Польша

Эгеланд Яна - генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, Королевство Норвегия

Кузнеца Зенона Емельяновича - советника администрации внешних сношений французской сообщества Бельгии "Валония- Брюссель Интернасьональ", Королевство Бельгия

Коста Бертрана - председатель благотворительного фонда "Search Foundation", Великобритания

Кочергу Николай - президент фонда Голодомора-геноцида, г. Чикаго, США

Кушку Яна Петра - священника Украинской греко-католического прихода, Варшава, Республика Польша

Летем Полин Элизабет - депутата Парламента Великобритании

Мак-Дональда Стюарта Малколма - депутата Парламента Великобритании

Ментуха Андрея - украинского общественного деятеля, Республика Польша

Павлышина Марка Романовича - директора центра украинистики имени Николая Зерова, профессора Университета имени Монаша, м.Мельбурн, Австралия

Наградить орденом княгини Ольги I степени

Калниете Сандра - депутата Европейского парламента

Наградить орденом княгини Ольги III степени

Морару Валентину Сергеевну - председателя женской общины украинок Молдовы, Республика Молдова

Наградить отличием Президента Украины - Крестом Ивана Мазепы

Кисиль Анну - вице-президента Всемирного конгресса украинский, президента общественной организации "Четвертая волна", Канада

Клюфас Юрия - Украинский тележурналиста, телепродюсера, общественного деятеля, Канада

Луцюка Любомира Ярослава - историка, профессора отделения политических и экономических наук Королевского военного колледжа Канады", - говорится в документе, подписанном вчера.