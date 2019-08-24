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Посол Израиля поздравил Украину с Днем Независимости

Посол Израиля поздравил Украину с Днем Независимости

Йоэль Лион

КИЕВ. 24 августа. УНН. Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион на украинском языке поздравил Украину с Днем Независимости, призвав продолжать строить вместе большую Украину и большой Израиль. Соответствующее видеопоздравление распространило израильское диппредставительство в Киеве, передает УНН.

"Украина, это твой День рождения. Хотя я не принес тебе торт, зато премьер-министр Израиля получил от вас очень теплый прием. Вы замечательные и добрые люди, давайте продолжать строить вместе большую Украине и большой Израиль. С Днем Независимости!" - указал посол Йоэль Лион.

Напомним, посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен на украинском языке заявила, что Германия всегда была рядом с Украиной на пути реформ и будет поддерживать ее и в будущем.

По случаю 28-й годовщины независимости Украины поздравления поступили от Трампа и Елизаветы II.

Также президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Украину с Днем Независимости.

Источник: УНН
Теги: Израиль, День Независимости
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