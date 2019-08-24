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От столичного парка Шевченко двинулись участники "Марша защитников Украины"

От столичного парка Шевченко двинулись участники "Марша защитников Украины"

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. От парка имени Тараса Шевченко в Киеве двинулась колонна участников "Марша защитников Украины", которые устроили альтернативное Шествию достоинства мероприятие ко Дню Независимости, передает УНН.

От Парка Шевченко двинулись участники "Марша защитников Украины" - ветераны и военные.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость - 29 августа.

Как сообщал УНН, Украина празднует День Независимости. Торжества ко Дню Независимости начались с минуты молчания по погибшим героям.

Источник: УНН
Теги: Киев, марш, День Независимости
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