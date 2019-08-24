Зеленский призвал украинцев к единству не в лозунгах, а в сердце

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинцы должны быть единым народом не в лозунгах, а в сердце, и вместе строить государство. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Мы разные. Но едины. Мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. Мы должны понять, что рассчитывать должны только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания - быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможное", - отметил Президент.

В то же время он выразил уверенность в дальнейшем развитии страны благодаря новому поколению, которое сформировалось в условиях независимости.

"Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение - наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит - Украина будет двигаться только вперед", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент во время торжеств ко Дню Независимости указом установил День памяти защитников Украины.