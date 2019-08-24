Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 24 августа 2019 12:47
Получить тестовый доступ
Марш защитников по случаю Дня Независимости Украины
Эксклюзивные новости УНН
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за "манифеста" стрелка из Крайстчерча
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
1740
Версия для печати

Зеленский призвал украинцев к единству не в лозунгах, а в сердце

Зеленский призвал украинцев к единству не в лозунгах, а в сердце

КИЕВ. 24 августа. УНН. Украинцы должны быть единым народом не в лозунгах, а в сердце, и вместе строить государство. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время празднования Дня Независимости, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Мы разные. Но едины. Мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. Мы должны понять, что рассчитывать должны только на себя. Не ссориться из-за прошлого, а объединиться ради будущего. Украиноязычные и русскоговорящие, независимо от возраста, пола, вероисповедания - быть единым народом. Не в плакатах, не в лозунгах, а вот здесь. У каждого в сердце. Мы должны двигаться вперед, вместе строить страну, вместе делать невозможное", - отметил Президент.

В то же время он выразил уверенность в дальнейшем развитии страны благодаря новому поколению, которое сформировалось в условиях независимости.

"Сегодня уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой Украине. Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение - наша ментальная опора. Опора свободы, демократии и развития. Они мыслят иначе, они думают современно, а значит - Украина будет двигаться только вперед", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент во время торжеств ко Дню Независимости указом установил День памяти защитников Украины.

Источник: УНН
Теги: Президент, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.