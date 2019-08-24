Волкер и Тейлор пришли на Майдан в День Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор посетили торжества по случаю Дня Независимости Украины и поздравили украинцев с праздником. Соответствующие фотографии обнародовало посольство США в Украине в Twitter, передает УНН.

"Спецпредставитель Волкер и Временный поверенный в делах Тейлор желают народу Украины счастливого Дня Независимости! Соединенные Штаты - преданный партнер Украины, и мы отмечаем ваш прогресс в создании процветающей демократии", - указали в посольстве.

Напомним, 24 августа в столице состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Президента Владимира Зеленского. Во время них состоялось Шествие достоинства.

Позже прошел Марш защитников Украины.