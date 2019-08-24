Премьер-министр Армении поздравил украинцев с Днем Независимости

КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил украинский с Днем Независимости. Об этом сообщает со ссылкой на его страницу в Twitter.

“Искренне поздравляю дружественный украинский народ с национальным праздником Украины — Днем независимости! Убежден, что вместе мы достигнем высокого уровня — отношений, чтобы служить интересам наших народов в будущем”, — написал Пашинян.

Напомним, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на украинском языке поздравил украинцев с Днем Независимости.

Как сообщал УНН, государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил украинцев от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа с 28-й годовщиной независимости Украины.