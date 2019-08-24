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День Независимости Украины отметили в Варшаве чествованием воинов УНР

День Независимости Украины отметили в Варшаве чествованием воинов УНР

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. День Независимости Украины отметили в польской столице Варшаве чествованием памяти воинов УНР. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter, передает УНН.

"Празднование Дня Независимости Украины в Варшаве - совместная молитва и чествование памяти воинов УНР, павших за свободу Украины", - отметил он.

Также Дещица рассказал, что по случаю Дня Независимости Украины у Гданьского моста в Варшаве открыто ІІ вернисаж Украинский галереи стрит-арта.

Напомним, 24 августа в столице состоялись торжества ко Дню Независимости с участием Президента Владимира Зеленского. Во время них состоялось Шествие достоинства.

Позже прошел Марш защитников Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, День Независимости
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