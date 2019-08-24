Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 24 августа 2019 18:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов

Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов

фотогалерея

КИЕВ. 24 августа. УНН. Марш в поддержку украинских воинов прошел во Львове ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сегодня во Львове многие участники АТО/ООС, военных, волонтеров, львовян и гостей города пришли в Военный госпиталь на ул. Лычаковской, чтобы поблагодарить и морально поддержать раненых воинов", - указали в мэрии.

В Гарнизонном храме свв. Апп. Петра и Павла общей молитвой участники мероприятия почтили память погибших героев и молитвенно поблагодарили за нашу независимость - здесь состоялся молебен за здоровье войска и Украины.

На общую молитву пришли военные, семьи погибших Героев, львовяне и все неравнодушные жители.

Марш в поддержку украинских воинов прошел от Лычаковского кладбища (через Военный госпиталь на ул. Лычаковской) до Гарнизонного храма.

Напомним, в Харькове отметили День Независимости Украины.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, День Независимости
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.