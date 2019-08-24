Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов

КИЕВ. 24 августа. УНН. Марш в поддержку украинских воинов прошел во Львове ко Дню Независимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"Сегодня во Львове многие участники АТО/ООС, военных, волонтеров, львовян и гостей города пришли в Военный госпиталь на ул. Лычаковской, чтобы поблагодарить и морально поддержать раненых воинов", - указали в мэрии.

В Гарнизонном храме свв. Апп. Петра и Павла общей молитвой участники мероприятия почтили память погибших героев и молитвенно поблагодарили за нашу независимость - здесь состоялся молебен за здоровье войска и Украины.

На общую молитву пришли военные, семьи погибших Героев, львовяне и все неравнодушные жители.

Марш в поддержку украинских воинов прошел от Лычаковского кладбища (через Военный госпиталь на ул. Лычаковской) до Гарнизонного храма.

Напомним, в Харькове отметили День Независимости Украины.