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Одесситы отметили День Независимости Украины

Одесситы отметили День Независимости Украины

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В честь Дня Независимости Украины 24 августа в одесском городском парке им. Т. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу мэрии Одессы.

В торжествах приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

Вместе с одесситами, представителями власти, духовенства, общественных и военных организаций руководители полиции региона почтили память и возложили цветы к памятнику великому борцу за независимость нашего государства - Т.Г.Шевченко.

Напомним, Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, День Независимости
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