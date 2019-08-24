Одесситы отметили День Независимости Украины

КИЕВ. 24 августа. УНН. В честь Дня Независимости Украины 24 августа в одесском городском парке им. Т. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Великому Кобзарю. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу мэрии Одессы.

В торжествах приняли участие руководители города и области, депутаты, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Одессе, духовенство и общественность.

Вместе с одесситами, представителями власти, духовенства, общественных и военных организаций руководители полиции региона почтили память и возложили цветы к памятнику великому борцу за независимость нашего государства - Т.Г.Шевченко.

Напомним, Львов отметил День Независимости маршем в поддержку украинских воинов.