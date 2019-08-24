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Стелу отеля в оккупированном Крыму разрисовали в цвета украинского флага

Стелу отеля в оккупированном Крыму разрисовали в цвета украинского флага

КИЕВ. 24 августа. УНН. В оккупированном Крыму раскрасили в цвета государственного флага Украины надпись "Ялта" на бетонном потолке гостиницы "Ялта-Интурист". Как сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

Стелла расположена у поворота с трассы в гостиницу, ее хорошо видно с дороги.

Слово "Ялта" раскрасили в сине-желтый цвет и нарисовали флаг Украины.

Изданию не удалось выяснить, кто именно раскрасил стелу. Буквы расположены достаточно высоко, художникам пришлось проявить ловкость, чтобы залезть на стелу, отмечает издание.

На инцидент немедленно отреагировали российские власти города, в тот же день, 23 августа, граффити закрасили белым цветом. Комментариев по этому поводу получить не удалось.

Напомним, 24 августа в Киеве отметили День Независимости.

Источник: УНН
Теги: Крым, флаг Украины, Ялта
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