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Волкер и Тейлор поблагодарили Зеленского за прием в Мариинском дворце

Волкер и Тейлор поблагодарили Зеленского за прием в Мариинском дворце

КИЕВ. 24 августа. УНН. Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер и временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор поблагодарили Президента Владимира Зеленского за прием по случаю Дня Независимости в Мариинском дворце в столице. Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter, передает УНН.

"Спецпредставитель Волкер и Временный поверенный в делах Тейлор благодарны Президенту Зеленскому за приглашение на замечательный прием по случаю Дня Независимости в Мариинском дворце. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Напомним, Волкер и Тейлор пришли на Майдан в День Независимости и поздравили украинцев с праздником.

Также напомним, пять президентов Украины, в том числе Петр Порошенко, посетили торжественный прием по случаю Дня Независимости, который Глава государства Владимир Зеленский провел в субботу, 24 августа, в Мариинском дворце в Киеве.

Источник: УНН
Теги: США, День Независимости, Курт Волкер
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