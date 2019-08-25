Волкер сравнил оккупацию Крыма с Прибалтикой в составе СССР: ждать придется долго

КИЕВ. 25 августа. УНН. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью американскому общественному радио Public Radio International, что Украине придется долго ждать деоккупации Крыма, сообщает УНН.

Россия категорически отказывается обсуждать этот вопрос, потому, по его мнению, судьба возвращения Крыма может быть такой же, какой была судьба Балтийских стран, захваченных Советским Союзом в результате подписания пакта с нацистской Германией.

Тогда в 1940 году США не признали этой аннексии, выдали декларацию об этом, ставшей известной, как Декларация Веллеса. Но пришлось ждать еще полвека восстановления независимости балтийских стран.

"Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но так же никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины - это просто продлится очень долго", - считает Волкер.

Напомним, Волкер заявил о готовности США подключиться к "нормандскому формату".