Во Франции во время саммита G7 митингуют родственники заключенных, погибших в российских СИЗО

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Биаррице во Франции во время саммита G7 правозащитники и родственники заключенных, погибших в СИЗО в России, проводят мирные акции протеста против пыток и бездействия власти. Об этом на своей странице в Facebook сообщил российский правозащитник, основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин, передает УНН.

"Мы призываем лидеров саммита G7 обратить внимание на то, что в России де-факто не работает Декларация прав человека и Европейская конвенция по правам человека, власть не гарантирует права на личную неприкосновенность и безопасность, а пытки по сей день активно используются сотрудниками ФСБ, МВД и Федеральной службы исполнения наказаний как одного из основных методов оперативно-розыскной деятельности и раскрытия преступлений", - говорится в сообщении.

Осечкин опубликовал фото вдовы и сына погибшего 5 февраля 2018 в СИЗО № 4 предпринимателя Валерия Пшеничного, с плакатами

"Декларация прав человека не работает в России" и "Валерий Пшеничный убит в тюрьме Санкт-Петербурге 05.02.18. Убийца до сих пор там ".

"Я призываю российские власти и их агентов перестать обманывать и настаиваю на проведении полных тщательных расследований всех фактов пыток и расправ, все садисты из спецслужб и их агенты должны предстать перед судом за пытки! Убийцы Валерия Пшеничного и других жертв пыток должны быть осуждены и привлечены к ответственности!", - пишет правозащитник.

Напомним, сотрудники СИЗО № 1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного к 14 годам лишения свободы фигуранта симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова.