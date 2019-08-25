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Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

Лидеры G7 заявили о преждевременности возвращения России

КИЕВ. 25 августа. УНН. Лидеры G7 заявили, что говорить о возращении России еще слишком рано. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Лидеры G7 поддерживают укрепление сотрудничества с Россией после ее исключения из группы в 2014 году, но считают, что еще рано реинтегрировать Москву и вернуться в G8.

“Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но для реинтеграции еще рано”, — сказал дипломатический источник, попросивший не называть его имени.

По словам источника, лидеры “большой семерки” также поручили президенту Франции Эммануилу Макрону обратится Ирану в связи с ростом напряженности вокруг его ядерной программы.

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Источник: УНН
Теги: Большая семерка
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