Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений в Станице Луганской

КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинская сторона приостановила демонтаж фортификационных сооружений у моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны оккупантов. Об этом штаб ООС сообщает со ссылкой на украинскую сторону Общего центра по контролю и координации, передает УНН.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 25 августа 2019 года, в очередной раз, пиротехнический подразделение украинской стороны, в количестве 3 человека, начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская ", - сообщили в штабе ООС.

Сообщается, что по состоянию утро 25 августа со стороны оккупационных властей любых инженерных работ не производится.

"Отметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и мероприятий, проводимых.

Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 августа, подразделение ГСЧС Украины начал демонтаж фортификационного сооружения ближнего к мосту опорного пункта в районе Станицы Луганской в рамках подготовки к ремонту моста. Демонтаж должен состояться в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями во время встречи Трехсторонней контактной группы.