В Кремле подтвердили проработку нового саммита "нормандской четверки"

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Кремле подтвердили проработку возможности проведения нового саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина). Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель и заявил, что проработка возможностей ведется, но этой встрече должна предшествовать большая "домашняя работа".

"Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проделана достаточно большая "домашняя работа", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

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