Подготовительная группа предварительно проголосовала за создание спецкомиссии по вопросам ветеранов
КИЕВ. 26 августа. УНН. Подготовительная депутатская группа предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Об этом журналистам сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов после заседания подготовительной депутатской группы в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Подготовительная подгруппа предварительно проголосовала за создание временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. На ее руководство было единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич", - сказал Герасимов.
Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что для лоббирования прав ветеранов плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств не нужно.
В то же время, Зеленский заявлял, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.