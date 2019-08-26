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Уточнено время общего заседания подготовительной депутатской группы

Уточнено время общего заседания подготовительной депутатской группы

КИЕВ. 26 августа. УНН. Общее заседание подготовительной депутатской группы назначено на 12:00 во вторник, 27 августа. Об этом журналистам сообщил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков после заседанием подготовительной депутатской группы в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Утром будет заседать подгруппа на 9:00 ... Общее заседание (подготовительной депутатской группы - ред.) - на 12:00", проинформировал Разумков.

Напомним, в состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17 от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская Солидарность "- 2, от партии "Голос" - 1.

Ранее сообщалось, что следующее заседание подготовительной депутатской группы запланировано на вторник, 27 августа, в 10:00.

Как сообщал УНН, сегодня подготовительная депутатская группа рассматривала предложения по наполненности комитетов Верховной Рады.

Партия "Слуга народа" хочет взять председательство в 21 комитете Верховной Рады.

Представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что больше руководящих должностей в комитетах Совета получила партия "Голос".

Источник: УНН
Теги: ВР, заседание, депутаты
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