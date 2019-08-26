Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в ближайшие недели

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель организуют в ближайшие недели саммит с президентами Украины и Российской Федерации. Об этом заявил Макрон в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, по словам французского лидера, он и Меркель организуют в ближайшие недели саммит с лидерами Украины и России для получения результатов по кризису в Украине, пишет издание.

Кроме того, на официальном сайте Елисейского дворца было обнародовано короткое заявление, в котором уточняется, что в ближайшие недели организуется саммит в нормандском формате.

"Франция и Германия организуют в ближайшие недели саммит в нормандском формате для достижения ощутимых результатов", - говорится в заявлении.

Напомним, участники G7 на саммите во французском Биаррице обсуждали вопрос Украины.

Также напомним, что Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее.