Трамп: США могли бы остановить аннексию Крыма в 2014 году

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы помешать аннексии Крыма в 2014-м году, но не смог назвать, каким именно образом этого удалось бы достичь. Соответствующая реплика прозвучала в ответ на вопрос журналистки американского телеканала PBS, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Говоря о незаконной попытке аннексии Крыма, Трамп отметил, что “это можно было остановить с помощью надлежащего... чего-то”.

“(Аннексию Крыма — ред) можно было остановить, но президент Обама был не в состоянии. Очень жаль”, — добавил Трамп.

Как известно, президент США Дональд Трамп в последнее время несколько раз заявил, что исключение России из Большой восьмерки стало реакцией Барака Обамы на то, что Владимир Путину удалось “переиграть” его, осуществив аннексию Крыма во время президентства Обамы.

Общаясь с журналистами во Франции, Трамп заявил следующее по поводу аннексии Крыма.

“Он (Крым) был аннексирован при президентстве Обамы. Если бы он был аннексирован во время моего президентства, я бы сказал: „Простите, я совершил ошибку, извините!“. Президент Обама помогал Украине. Крым был аннексирован во время его срока. Это очень большая территория. Россия имеет там свои подводные лодки. Там они проводят работы, связанные с подводными лодками. Там они держат свои большие и мощные подводные лодки. Но не такие мощные, как наши, и не такие большие, как наши. Но они имеют свои подводные лодки. Президента Обаму просто перехитрили. Они отняли Крым во время его срока. Это была плохая вещь. Можно было остановить, но президент Обама был не это остановить. Очень жаль”, — заявил Трамп.

WATCH: @Yamiche asks President Trump about his calls for Russia to rejoin the G-7, what the political impact might be and why he repeats a misleading statement that “Putin outsmarted” former President Obama. pic.twitter.com/Yjoc9Fv8HE