В Германии не признают “выборы” в Абхазии под контролем России

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Германии считают проведение так называемых выборов в Абхазском регионе Грузии, оккупированном Российской Федерацией недопустимыми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление МИД Германии.

“Как и наши партнеры в ЕС, мы не признаем ни конституционные, ни законодательные рамки так называемых „президентских выборов“ 25 августа в грузинском регионе Абхазия. Мы считаем эти „выборы“ и их результат незаконными и недопустимыми”, — говорится в заявлении.

Добавляется, что Федеральное правительство Германии “твердо стоит на стороне Грузии с точки зрения ее суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ”.

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Как сообщал УНН, Украина решительно осудила проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии (Грузия).

Напомним, Абхазия не подконтрольна Грузии с периода военных действий 1992-1993гг. Независимость Абхазии и соседней Южной Осетии Россия признала после боевых действий в 2008 году. 18-19 апреля 2017 глава МИД РФ Сергей Лавров посетил оккупированную Абхазию с целью открытия в городе Сухуми российского посольства.