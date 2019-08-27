Путина и его друзей отказались штрафовать за езду на мотоцикле без шлема в оккупированном Крыму

КИЕВ. 27 августа. УНН. Так называемая Госинспекция безопасности дорожного движения в оккупированном Севастополе в ответе на запрос юриста с российского Владивостока Максима Чихунова заявила, что президент РФ Владимир Путин не нарушил правила дорожного движения во время езды на мотоцикле без шлема в Севастополе 10 августа. Об этом сообщает проект Радио Свобода Сибир.Реалии, передает УНН.

Так 12 августа юрист Чихунов подал заявление о привлечении российского президента Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема во время визита в Севастополь.

В ответе ГИБДД говорится, что “во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов” дорожное движение “полностью снимается (запрещается)” и нормы “правил (ПДД) на участников протокольных мероприятий не распространяются”.

Чихунов отметил, что ожидал такого ответа, но он с ней не согласен, поскольку ГИБДД не дала ссылки на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Он собирается обжаловать ответ ГИБДД и уверен, что закон должны соблюдать все жители страны, независимо от их статуса.

“В отношении непосредственно президента действует статья, которая запрещает заводить уголовные и административные дела. Но эта статья не распространяется на других участников, совместно осуществляют с ним движение: глава Севастополя, глава Крыму и байкеры “Ночных волков”, — считает Чихунов.

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Напомним, в течение 10-11 августа президент РФ Владимир Путин в очередной раз незаконно, без согласования с властями Украины прибыл в оккупированный Севастополя в Крыму, чтобы принять участие в очередном шоу российского мотоклуба “Ночные волки”.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины в ответ выразило решительный протест.