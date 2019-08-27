Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 27 августа 2019 07:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Украинские предприятия уже полностью использовали 9 экспортных квот в ЕС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2985
Версия для печати

Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

Советник Трампа в течение недели посетит Беларусь

Джон Болтон

КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует до конца этой недели посетить Беларусь. Как сообщает издание Foreign Policy, Болтон является самым высокопоставленным чиновником США в этом веке, который посетит Беларусь, передает УНН. Отмечается, что эта поездка спровоцирует “гнев Кремля”.

“Болтон хорошо понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и агрессивная политика Путина также может содержать какие-то конструкции по Беларуси”, — приводит издание слова экс-посла США в Украине Джона Хербста.

“Беларусь уже давно зависит от Москвы при помощи энергетических субсидий, чтобы поддерживать свою больную экономику. Страна служила лояльным буфером между Россией и Европейским Союзом”, — добавляется в сообщении издания. — “Но вторжение России на восток Украины в 2014 году заставило белорусского президента Александра Лукашенко искать более тесных связей как с Китаем, так и с Западом, отмечает издание”.

Напомним, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в будущем ждет встреч с украинскими партнерами в Киеве, а также поддерживает усилия и видение президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Беларусь, посольство, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.