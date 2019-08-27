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Украина стоит пригласить на саммит G7 — экс-заместитель министра обороны США

КИЕВ. 27 августа. УНН. Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит G7, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода. 

“Как насчет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту (России Владимиру) Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины”, — написал аналитик в сети Twitter.

Перед началом саммита “Группы семи” во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украины. “Причина, по которой Россия не была приглашена в 2014-м, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина — недавняя провокация РФ в Азовском море”, — сказал Туск 24 августа.

Он напомнил, что год назад в Канаде президент США Дональд Трамп уже предлагал снова пригласить Россию в “Группу семи” (в этом месяце он озвучил похожую мысль — ред) и заявлял, что не исключает отказа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма. “Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой”, — отметил председатель Европейского совета.

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Европейский союз выступает против любого приглашение России вернуться к переговорам в рамках нынешней “Группы семи” ведущих государств мира без выполнения им определенных условий, заявил главный чиновник ЕС на условиях анонимности, комментируя предложение о таком возврате, которую выразил президент США Дональд Трамп.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры G7 не достигли консенсуса относительно приглашения РФ на саммит в 2020 году. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, в свою очередь, отметил, что действия России в Украине не позволяют ей вернуться к G7.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, G7, G-7, Дональд Трамп
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