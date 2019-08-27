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Зеленский назначил главой кировоградского СБУ чиновника из центрального аппарата

Зеленский назначил главой кировоградского СБУ чиновника из центрального аппарата

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова, который до этого был начальником Департамента контрразведки СБУ. Об этом говорится в президентских указах №№626-627 от 27 августа, передает УНН.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

До этого Алексея Петрова Президент уволил с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях.

Источник: УНН
Теги: СБУ, указы, Президент, Кропивницкий и Кировоградщина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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