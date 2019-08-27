Зеленский назначил главой кировоградского СБУ чиновника из центрального аппарата

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Алексея Петрова, который до этого был начальником Департамента контрразведки СБУ. Об этом говорится в президентских указах №№626-627 от 27 августа, передает УНН.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области", - говорится в тексте указа.

До этого Алексея Петрова Президент уволил с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Ранее Зеленский поручил уволить глав СБУ в трех областях.