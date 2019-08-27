Заседание подготовительной депутатской группы перенесли на 18:00

КИЕВ. 27 августа. УНН. Заседание подготовительной депутатской группы перенесли на 18 часов. Об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов, передает УНН.

"Продолжаются постоянные очень конструктивные консультации между представителями всех фракций парламента и руководством подготовительной группы, и эти консультации потребует дополнительного времени. Сегодня рабочая группа состоится не в 12 часов, а вечером в 18 часов", - сказал Герасимов.

Он отметил, что ведутся дискуссии, консультации и обсуждения различных кандидатур. Также он добавил, что ЕС будет предлагать свою кандидатуру на должность вицеспикера.

В то же время, в пресс-службе аппарата Верховной Рады Украины проинформировали, что дата и время проведения очередного заседания подготовительной депутатской группы, которое предварительно должно было состояться 27 августа в 12:00, уточняются.

Напомним, вчера подготовительная депутатская группа рассматривала предложения по наполненности комитетов Верховной Рады.

Также напомним, что, по словам лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур.