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Путина отказались штрафовать за езду без шлема в Крыму

Путина отказались штрафовать за езду без шлема в Крыму

КИЕВ. 27 августа. УНН. Российская автоинспекция не увидела нарушений в езде президента РФ Владимира Путина на мотоцикле без шлема, что произошло в оккупированном Крыму, и штрафовать за это не будет. Об этом сообщил российский юрист Максим Чихунов в Facebook, обнародовав ответ от российского ведомства, передает УНН.

Правила дорожного движения, как указано в ответе, не распространяются на протокольные мероприятия, "поскольку дорожное движение на участках дорог полностью снимается (запрещается)".

Максим Чихунов обратился к российским правоохранителям после того, как Владимир Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе в оккупированном Крыму проехал на мотоцикле "Урал" без шлема.

Напомним, МИД Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа президентом РФ Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, штраф, мотоциклы
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