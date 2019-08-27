Советник Трампа прибыл с визитом в Киев

КИЕВ. 27 августа. УНН. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с визитом в Киев, он надеется на продуктивные встречи с украинскими чиновниками. Об этом сообщило посольство США в Украине в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - указали в американском диппредставительстве.

Накануне Болтон заявил, что с нетерпением ждет встречи с партнерами в Киеве, отметив, что США поддерживают усилия и видение Президента Украины Владимира Зеленского относительно реформ для создания более сильной и богатой Украины.