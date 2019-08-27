Регистрация | Вход |
USD: 25,04 -0,1617  EUR: 27,75 -0,2322 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 27 августа 2019 13:41
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами
Этанол и сливки в ЕС: какие квоты наименее востребованы украинскими экспортерами
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3855
Версия для печати

Крымский "суд" освободил из СИЗО украинца Бекирова

Крымский "суд" освободил из СИЗО украинца Бекирова

Эдем Бекиров

КИЕВ. 27 августа. УНН. Крымский "суд" освободил из СИЗО тяжелобольного украинца Эдема Бекирова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение сообщества "Крымская солидарность" в Facebook.

"Эдем Бекиров освобожден судом из СИЗО. Сегодня, 27 августа 2019 года, Центральный районный суд города Симферополя постановил изменить меру пресечения Эдема Бекирова с содержания под стражей на обязательство явки в суд", - говорится в сообщении.

Отметим, в ЕСПЧ запланировано рассмотрение дела Бекирова на 6 сентября.

Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.

Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Эдема Бекирова.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, активисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.