Крымский "суд" освободил из СИЗО украинца Бекирова
Эдем Бекиров
КИЕВ. 27 августа. УНН. Крымский "суд" освободил из СИЗО тяжелобольного украинца Эдема Бекирова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение сообщества "Крымская солидарность" в Facebook.
"Эдем Бекиров освобожден судом из СИЗО. Сегодня, 27 августа 2019 года, Центральный районный суд города Симферополя постановил изменить меру пресечения Эдема Бекирова с содержания под стражей на обязательство явки в суд", - говорится в сообщении.
Отметим, в ЕСПЧ запланировано рассмотрение дела Бекирова на 6 сентября.
Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.
Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Эдема Бекирова.