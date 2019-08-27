Следователи заблокировали работу аппарата ВР — Парубий

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования. Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование (23 августа - ред.), когда 450 работников Верховной Рады готовы были зайти в зал и провести это тестирование, в помещение Верховной Рады без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашло 12 следственных работников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.

По его словам, они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из сотрудников аппарата в зал.

Напомним, Парубий заявил, работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия й в Верховной Раде.