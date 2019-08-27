Стефанчук: в Конституции будет закреплена потеря мандата за прогулы или "кнопкодавство"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Уже в начале работы Верховной Рады 9-го созыва Президент планирует внести на рассмотрение народных депутатов изменения в Конституцию Украины, которыми будут закреплены основаниями потери депутатского мандата прогулы и неперсональное голосование. Об этом во время брифинга в ВР сказал представитель партии "Слуга народа", представитель Президента в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"В первый день работы Верховной Рады Украины от Президента Украины будут направлены изменения в Конституцию Украины, которые будут переданы в Конституционный суд Украины, которые будут касаться одного, что кнопкодавство, неперсональное голосование, а также депутатские прогулы без уважительных причин одной трети пленарных заседаний - будут внесены в Конституцию Украины как безусловное основание потери депутатского мандата. Таким образом, мы обеспечим юридическую сторону", - сказал Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что должно быть техническое обеспечение персонального голосования, а этого нельзя сделать на основании той системы, которая сейчас установлена в ВР, и действует на программном обеспечении 2002 года.

Напомним, Стефанчук заявил, что первая сессия ВР может быть заблокирована из-за отсутствия гарантии на систему голосования.