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В сессионном зале ВР начали прикрепление новых именных табличек нардепов

В сессионном зале ВР начали прикрепление новых именных табличек нардепов

КИЕВ. 27 августа. УНН. В сессионном зале Верховной Рады уже ведутся работы по прикреплению новых именных табличек вновь избранных нардепов на рабочих местах, сообщает УНН.

Спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий провел журналистов, находящихся в парламенте в гостевую ложу. Из нее видно, что происходит в самом сессионном зале, а также в соседних ложах.

Парубий провел представителей СМИ в ложу по их требованию чтобы они смогли убедиться в том, что в технической ложе действительно присутствуют представители правоохранительных органов. В ложе, где размещена часть аппаратуры для обеспечения электронного голосования действительно находятся люди.

Напомним, ранее Парубий заявил, что следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

Источник: УНН
Теги: ВР
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