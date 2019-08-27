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Следственные действия в Раде: правоохранителей в парламент призвал чиновник

Следственные действия в Раде: правоохранителей в парламент призвал чиновник

КИЕВ. 27 августа. УНН. Первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Владимир Слышинский заявил, что позвал правоохранителей в парламент. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, передает УНН.

По его словам, сотрудники Госбюро расследований и Службы безопасности Украины приходили брать у него объяснения.

"Им необходимо было провести следственные действия, и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указанных следственных действий... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все", - сказал Слышинский.

Он добавил, что позвал правоохранителей в Верховную Раду 22 августа, когда был в Госбюро расследований на допросе. По его словам, он сообщил ГБР, что происходят "действия, направленные на совершение преступления".

Напомним, 27 августа председатель Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий заявил, что работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде.

По его словам, следователи зашли в компьютерный центр, заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовым подразделениям не впускать никого из сотрудников аппарата в зал.

Он также заявлял, что следователи заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Верховная Рада, следствие, ГБР
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