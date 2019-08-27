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Суд открыл производство по иску к НАПК из-за проверки декларации нардепа

Суд открыл производство по иску к НАПК из-за проверки декларации нардепа

КИЕВ. 27 августа. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску депутата Верховной Рады 8-го созыва Елены Сотник к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции относительно проверки ее декларации за 2017 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"ОАСК открыл производство по делу по иску Елены Сотник к НАПК относительно проверки ее декларации за 2017 год. Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - указали в суде.

Суд также рассмотрел представленное вместе с иском ходатайство о его обеспечении.

"Учитывая то, что истец не предоставил суду доказательств и не представил обстоятельств, при которых, в случае непринятия мер обеспечения иска, будет исключено исполнение решения суда или восстановление нарушенных прав или интересов истца, суд отказал Елене Сотник в обеспечении указанного ходатайства", - добавили в суде.

Как сообщал УНН, НАПК распределило средства из государственного бюджета на финансирование 6 политических партий.

Источник: УНН
Теги: суд, НАПК
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