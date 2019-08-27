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Нардепы готовы 29 августа голосовать руками - Стефанчук

Нардепы готовы 29 августа голосовать руками - Стефанчук

КИЕВ. 27 августа. УНН. Во время первого заседания Верховной Рады 9 созыва новоизбранные народные депутаты будут голосовать руками, если в этом возникнет необходимость. Об этом во время общения с журналистами заявил новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

"Конечно, если такое (невозможность электронного голосования - ред.) произойдет, то мы перейдем к дедовскому способу голосования - голосования руками. Мы для этого и создаем счетную комиссию, но очень надеемся, что "Рада-3" как работала, так и будет работать", - подчеркнул Стефанчук.

Он также отметил, что есть опасения из-за отсутствия технической гарантии работы установленной в ВР системы  вмешательства в процесс голосования нардепов.

Напомним, ГБР проводит следственные действия в Верховной Раде.

Источник: УНН
Теги: ВР
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