Труба прокомментировал следственные действия ГБР и СБУ в парламенте

КИЕВ. 27 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований совместно с оперативным подразделением Службы безопасности Украины проводили "осмотр" центра управления системой "Рада" 23 и 27 августа из-за информации, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.

"Так, 23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой "Рада". (Потому что - ред.) мы получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины", - написал Труба.

По его словам, ГБР пришло в центр управления "Рада", так как использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом "О Регламенте Верховной Рады Украины".

"Это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении", - отметил он.

На вопрос, что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы, Труба отметил: "ГБР и устанавливает".

Кроме того, он отметил, что ГБР приходили не с обысками, а с "осмотром", на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата ВР Владимира Слишинского.

Напомним, Парубий заявил, что следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.