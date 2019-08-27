Система "Рада-3" работает в штатном режиме - ГБР

КИЕВ. 27 августа. УНН. Система “Рада-3” работает в штатном режиме, ее работа не заблокирована. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб ГБР.

ГБР, напоминает, что 23 и 27 августа следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения СБУ провели осмотр Центра управления системой “Рада”, на который дано разрешение Первым заместителем Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины.

“Обзор осуществлено за участием сотрудников Управления компьютеризированных систем Аппарата Верховной Рады Украины. Система „Рада-3“ работает в штатном режиме, ее работа не заблокирована”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что обзор проходил в рамках уголовного производства по факту возможного нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины правил эксплуатации электронно-вычислительных систем путем использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками ВРУ — система “Рада-3”.

“Срок эксплуатации системы „Рада-3“ закончился в 2012 году. С 2014 года разработчик системы отказался ее обслуживать. Выход из строя новой системы голосования (его отдельной части) или нестабильная работа, вероятно, приведет к невозможности обеспечения бесперебойного голосования в сессионном зале”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, функционирование сенсорной клавиши пока не предусмотрено Законом Украины “О Регламенте Верховной Рады Украины”. Соответственно, без внесения изменений в этот закон ее внедрения может поставить под сомнение легитимность голосования с использованием новой системы“, — отмечается в сообщении.

Также, открыто производство по ст. 363 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи или порядка или правил защиты информации, в них обрабатывается.

Напомним, Парубий заявил, что следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины заблокировали центр управления системой “Рада-3” 23 августа во время общего тестирования.