Зеленский назначил начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области

КИЕВ. 27 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области Болдыря Сергея, который до этого был начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины. Об этом говорится в президентских указах №№ 628-629 от 27 августа, пишет УНН.

“Назначить Болдыря Сергея Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области”, — указано в тексте указа № 629/2019.

К этому Сергея Болдырь Президент освободил от должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления Службы безопасности Украины.

Стоит напомнить, что ранее Президент назначил председателем кировоградской СБУ чиновника из центрального аппарата.