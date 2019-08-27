Партия "ЕС" будет выдвигать Джемилева на должность вице-спикера Рады — Герасимов

КИЕВ. 27 августа. УНН. Партия "Европейская солидарность" единогласно принял решение выдвигать на должность вицеспикера Верховной Рады Украины Мустафу Джемилева. Об этом журналистам сообщил новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Артур Герасимов перед заседанием подготовительной депутатской группы во вторник, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоялось заседание фракций политической партии "Европейская солидарность", и единогласно принято решение на должность вицеспикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева. Эта позиция была сегодня доведена до наших коллег, мы передали письменно, как и обещали, это представление руководителю подготовительной группы. Сегодня, я думаю, это решение может быть принято", - сказал Герасимов.

Ранее УНН сообщал, что партия "Европейская солидарность" планирует после заседания фракции письменно подать кандидатуру на должность вицеспикера Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, по словам лидера "Слуги народа" Дмитрия Разумкова, на должность заместителя председателя Верховной Рады девятого созыва подано несколько кандидатур.