Украинские фермеры устроили пикет против монополии на удобрения: "привели" под Кабмин Фирташа и Кубива

КИЕВ. 27 августа. УНН. 27 августа в Киеве несколько десятков фермеров вышли на митинг против монополизации рынка минеральных удобрений в Украине. Протестующие "привели" под здание Кабинета министров монополиста Дмитрия Фирташа и первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает УНН.

Фермеры устроили театрализованные "проводы" Кубива на пенсию и призвали Кабмин не идти на поводу олигарха и не запрещать импорт минеральных удобрений в Украине.

Неделей ранее под руководством Степана Кубива состоялось заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором было решено провести специальное расследование импорта в Украину минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий. Как антидемпинговая мера - правительство может запретить импорт удобрений, тем самым "легализовать" монопольное положение предприятий олигарха Дмитрия Фирташа. Фермеры опасаются, что такое решение могут "провести" накануне отставки правительства.

Как рассказал председатель общественного объединения аграриев и фермеров "Агро-продовольственная Рада" Иван Слободяник, из-за монополии заводов Фирташа цены на удобрения в Украине выше, чем в Литве на 30%. Украинские производители экспортируют удобрения на четверть дешевле, чем продают на внутреннем рынке.

"В последнее время к нам стали заходить качественные и дешевые белорусские, турецкие, грузинские, литовские удобрения. Но комиссия может закрыть импорт. Это приведет к тому, что аграрии не смогут нормально подготовиться к зиме и посевная окажется под угрозой срыва, поскольку сумма расходов на удобрения будет совсем другая", - сказал Слободяник.