Министр энергетики РФ сообщил, что "точная дата переговоров по газу с ЕС и Украиной не определена"
Министр энергетики РФ Александр Новак
КИЕВ. 27 августа. УНН. Окончательная дата проведения трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины по газу еще не определена, в настоящее время обсуждается несколько вариантов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
"Рассматривается несколько дат, окончательной даты еще нет", - сказал он.
В начале августа дипломатический источник в Брюсселе сообщал агентству ТАСС, что трехсторонние министерские переговоры по газу запланированы на 16 сентября в Брюсселе.
Стоит напомнить, что российский "Газпром" и норвежский Equinor, что является двумя крупнейшими поставщиками природного газа в Европу, потеряли свои доли рынка впервые за минимум четыре года на фоне того, как за последние 10 месяцев происходит утроение импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Как писал УНН, на прошлой неделе в "Нафтогазе" отреагировали на российские заявления о долге перед Газпромом.