На заседании ВРУ озвучили состав комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики
КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики, передает корреспондент УНН.
Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:
— Председатель комитета — Даниил Гетманцев, политическая партия “Слуга народа”;
— Первый заместитель председателя комитета — Ярослав Железняк, политическая партия “Голос”;
— Четыре заместителя председателя комитета Александр Дубинский, Андрей Холодов, Александр Ковальчук из партии “Слуга народа” и Игорь Абрамович от Парит “Оппозиционная платформа по жизни”;
— Секретарь комитета — Игорь Палица от самовыдвиженцев.
Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко озвучила количество должностей в комитетах от каждой партии.