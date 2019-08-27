В Раде озвучили руководящий состав комитета по вопросам бюджета
КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение по составу комитета по вопросам бюджета, передает корреспондент УНН.
Так, на руководящие должности в комитет по вопросам бюджета озвучили следующих лиц:
— Председатель комитета — Юрий Аристов от партии “Слуга народа”;
— Первый заместитель председателя комитета — Иван Крулько от партии “Батькивщина”;
— Заместители председателя комитета — Александр Трухин, Елена Копачук, Владимир Гевко — политическая партия “Слуга народа”, от партии “Евпропейська солидарность” — Андрей Лопушанский;
— Секретарь комитета — Владимир Цабаль, политическая партия “Голос”.
Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня была поддержана предложение по составу комитета по вопросам финансов налоговой и таможенной политики.