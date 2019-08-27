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В некоторых комитетах увеличилось количество должностей

В некоторых комитетах увеличилось количество должностей

КИЕВ. 27 августа. УНН. Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков сказал, что в некоторых комитетах увеличилось количество должностей. Об этом он сообщил сегодня на брифинге после заседания подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины, передает корреспондент УНН.

“Мы были вынуждены прислушиваться к коллегам и отошли от предложенных сначала квот. При распределении должностей в комитетах некоторые комитеты увеличились. Например налоговый стал — 32, остальные остались принципе в своих пределах”, — сказал Разумков.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение по составу комитета по вопросам бюджета.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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