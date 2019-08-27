Болтон в Киеве обсудил "защиту промышленности Украины от действий Китая"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе посольства США в Украине, пишет УНН.

“Посол Болтон обсудил, как Соединенные Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая”, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Как сообщал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизацию отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.