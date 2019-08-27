Регистрация | Вход |
USD: 25,06   EUR: 27,73  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 27 августа 2019 21:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что возникла пауза по указу о помиловании
Адвокат "крымских дезертиров" заявил, что возникла пауза по указу о помиловании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

Болтон в Киеве обсудил "защиту промышленности Украины от действий Китая"

Болтон в Киеве обсудил "защиту промышленности Украины от действий Китая"

КИЕВ. 27 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком в Киеве обсудил поддержку евроатлантической интеграции Украины и способы защиты промышленности страны от недобросовестного поведения Китая. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе посольства США в Украине, пишет УНН.

“Посол Болтон обсудил, как Соединенные Штаты могут поддержать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество, а также защиту промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая”, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Болтон во вторник прибыл в Киев с официальным визитом и выразил надежду на продуктивные встречи с украинскими чиновниками.

Как сообщал УНН ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудил с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном активизацию отношений Украины и США в сфере национальной безопасности.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.