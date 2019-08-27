В Раде определили руководящий состав комитета по правам человека

КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, передает корреспондент УНН.

Так, в комитете занимают должности следующие народные депутаты:

— Председатель комитета — Дмитрий Лубинец от самовыдвиженцев;

— Первый заместитель председателя комитета — Александр Ткаченко, политическая партия “Слуга народа”;

— Заместители председателя комитета — Руслан Горбенко, Нелли Яковлева-политическая партия “Слуга народа”;

— Секретарь комитета — Рустем Умеров, политическая партия “Голос”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам экономического развития.