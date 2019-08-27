Определен состав руководящих должностей в комитете по вопросам антикоррупционной политики
КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам антикоррупционной политики, передает корреспондент УНН.
Так, руководящие должности в комитете займут следующие лица:
— Председатель комитета — Анастасия Красносельская, политическая партия “Слуга народа”;
— Первый заместитель председателя комитета — Ярослав Юрчишин, политическая партия “Голос”;
— Заместители председателя комитета — Галина Янченко, Ясенец — политическая партия “Слуга народа”;
— Секретарь комитета — Михаил Цимбалюк, политическая партия “Батькивщина”.
Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня озвучили предложение на голосование по составу комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.