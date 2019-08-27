В Раде приняли решение по руководящим должностям комитетов внешней политики и интеграции Украины в ЕС

КИЕВ. 27 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, передает корреспондент УНН.

Так, на руководящие должности комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества войдут следующие лица:

Председатель комитета — Богдан Яременко, политическая партия “Слуга народа”,

Первый заместитель председателя комитета — Григорий Немыря, политическая партия “Батькивщина”,

Заместителя председателя комитета — Марина Бардина — политическая партия “Слуга народа”, Сергей Левочкин — политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Секретарь комитета — Соломия Бобровская, политическая партия “Голос”.

В комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом вошли такие народные депутаты:

Председатель комитета — Иванна Климпуш-Цинцадзе, политическая партия “Европейская солидарность”,

Первый заместитель председателя комитета — Вадим Галайчук, политическая партия “Слуга народа”,

Заместителя председателя комитета — Мария Мезенцева от политической партии “Слуга народа” и Олег Волошин — политическая партия “Оппозиционная платформа за жизнь”,

Секретарь комитета — Евгений Яковенко, политическая партия “Батькивщина”.

Напомним, на заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение по составу комитета по вопросам антикоррупционной политики.